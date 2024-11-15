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Общество

На пути к цифровому будущему: правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI

Внедрение технологий искусственного интеллекта (AI) в Карелии стало главной темой обсуждения на дизайн-сессии, организованной региональным правительством совместно со Сбером. Мероприятие открыли глава республики Артур Парфенчиков и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото здесь и далее: пресс-служба Сбера

Формат дизайн-сессии предполагал разделение участников на четыре команды. Специалисты отраслевых министерств региона совместно с экспертами Сбера проанализировали на конкретных примерах возможности использования технологий искусственного интеллекта в таких областях, как здравоохранение, экономика, транспорт, ЖКХ и ТЭК, государственное управление, образование и социальная сфера. По результатам работы дизайн-сессии было принято решения о разработке дорожной карты по цифровой трансформации региона. Ожидается, что первые результаты могут быть уже в следующем году.

Особое внимание – на потенциал генеративного искусственного интеллекта. Эксперты считают, что AI способен существенно изменить подход к предоставлению государственных услуг, сделав их более проактивными и ориентированными на индивидуальные потребности граждан и бизнеса. Помимо этого, технологии AI могут оказать значительное влияние на решение множества задач, стоящих перед органами государственной власти.

Дмитрий Суховерхов

«Правительство Карелии прилагает все усилия для того, чтобы жители республики пользовались преимуществами современных технологий в тех сферах, где они уже сейчас дают ощутимые результаты. Мы с готовностью поддерживаем инициативы региона, направленные на его устойчивое развитие, цифровизацию и повышение комфорта людей. Наши совместные с правительством шаги в этом направлении способствуют решению социально-экономических задач и улучшению качества жизни в республике», – сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Артур Парфенчиков

«Внедрение искусственного интеллекта в региональные проекты – это неотъемлемое условие для обеспечения устойчивого роста и развития региона. Цифровизация помогает нам эффективно решать сложные задачи, улучшать качество жизни в регионе и создавать новые условия для общества. Разработанные сегодня проекты позволили нам увидеть реальные перспективы применения искусственного интеллекта исходя из интересов наших земляков. Технологии должны работать на благо каждого жителя Карелии, решая социальные и экономические задачи. Современные решения в каждой области показывают высокий потенциал использования искусственного интеллекта для устойчивого развития региона и улучшения качества жизни», – отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

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