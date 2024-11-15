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Общество

Мужчин-волонтёров просят помочь в поисках пропавшего в Великолукском районе подростка

Во время завтрашних поисков Максима Новинского поисковому отряду «След» нужна помощь исключительно волонтёров-мужчин, готовых участвовать в поисковых мероприятиях весь день. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Сбор в 9:00 около поворота в деревню Немково Великолукского района, на остановке СНТ «Креплянка». Координирует волонтёров поисковик Марина (+7-911-376-76-76).

«Парни на квадроциклах могут доехать сразу до въезда в Немково и ждать остальных там. Всего нужно два-три квадроцикла для осмотра мест, не доступных коптеру, на весь день. Обязательно: пожалуйста, наденьте либо яркую одежду, либо какой-то яркий элемент (шапку, шарф поверх куртки, жилет и т. п.). Наденьте подходящую обувь (резиновые сапоги с тёплыми носками). Выбирайте одежду по погоде и помните, что поиски длятся весь день!» – отметили в поисковом отряде.

Напомним, что 17-летний Максим Новинский поехал на дачу в Великолукском районе 3 ноября вместе с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. На данный момент его местонахождение неизвестно. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.

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