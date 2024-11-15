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Общество

В Псковской области определили победителей конкурса молодых учёных-химиков

В рамках IV Межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой развитию технологических проектов в химической промышленности, прошёл конкурс среди молодых учёных-химиков. Имена победителей были названы на итоговом мероприятии конференции, которое состоялось в актовом зале правительства Псковской области в пятницу, 15 ноября. На конкурс были представлены проекты команд из 15 вузов России и Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В Псковской области определили победителей конкурса молодых ученых-химиков. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева подчеркнула важность проведения конференции в регионе. Она отметила, что в области формируется и развивается крупный кластер по производству конструкционных полимерных материалов.

«Наша задача – определить вектор развития региона для достижения общенациональных целей, развития импортозамещения и технологического суверенитета в области химии и полимерных материалов. Самое главное – привлечь к этой работе молодых специалистов, чтобы они своими знаниями задали вектор, продолжили и воплотили его в жизнь», – сказала вице-губернатор.

В финале молодые учёные представили и защитили шесть проектов по производству полимеров и их переработке. Одним из главных критериев оценки работ была экологичность.

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