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Общество

Съёмки фильма о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина пройдут в Псковской области

Часть съёмок кинофильма о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина пройдёт в Куньинском районе, пишет газета «Пламя».

Матвей Кузьмин. Фото: Краеведческий музей города Великие Луки

Кинофильм «Семь вёрст до рассвета» снимет кинокомпания «Студия «Река». Кинокомпания обратилась в администрацию Куньинского района с просьбой оказать содействие в съёмках фильма.

Съёмки пройдут в окрестностях Куньи и в деревне Клин. Сценарий предполагает использование натурных дымов и пиротехнических спецэффектов, поэтому жителей просят сохранять спокойствие. Помимо этого, во время съёмок временно ограничат движение транспорта и пешеходов на дорогах.

Напомним, что 83-летний Матвей Кузьмин 14 февраля 1942 года в районе Малкинских высот в нескольких километрах от Великих Лук повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев на засаду пулемётчиков 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады. В ходе боя часть фашистов была убита, другие взяты в плен. Матвей Кузьмин погиб. 9 мая 1965 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

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