В центре Пскова обнаружено тело пенсионерки

18:13, 15 ноября 2024, ПАИ

В Пскове у дома № 18б на улице Пароменской прохожие обнаружили тело пенсионерки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, женщина проживала недалеко от места обнаружения. Насильственных следов не обнаружено.

На месте работают СУ СК, сотрудники полиции, бригада скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.