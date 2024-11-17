В центре Пскова обнаружено тело пенсионерки
В Пскове у дома № 18б на улице Пароменской прохожие обнаружили тело пенсионерки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, женщина проживала недалеко от места обнаружения. Насильственных следов не обнаружено.
На месте работают СУ СК, сотрудники полиции, бригада скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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