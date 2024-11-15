Камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП на перекрёстке Коммунальной и Петровской в Пскове
В Пскове на перекрёстке улиц Коммунальной и Петровской произошло столкновение двух автомобилей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Участники ДТП от медпомощи отказались.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП на перекрёстке Коммунальной и Петровской в Пскове
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