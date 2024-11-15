Камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП на перекрёстке Коммунальной и Петровской в Пскове

19:16, 15 ноября 2024, ПАИ

В Пскове на перекрёстке улиц Коммунальной и Петровской произошло столкновение двух автомобилей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.