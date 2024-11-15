Строительство инфраструктуры курорта «Санкт-Петербург Марина» планируется начать в 2025 году

20:20, 15 ноября 2024, ПАИ

Строительство инфраструктуры курорта «Санкт-Петербург Марина» планируется начать в 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

В 2025 году планируется приступить к проектированию и строительству необходимой инфраструктуры для круглогодичного морского курорта «Санкт-Петербург Марина», который будет расположен на территории курорта «Горская». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в пятницу пресс-службой администрации Санкт-Петербурга.

Объём инвестиций в реализацию проекта оценивается в 210 миллиардов рублей. Завершение работ запланировано на 2029–2030 гг. В рамках первого этапа будет построена школа яхтенного спорта и яхт-клуб. Затем вдоль Финского залива обустроят общественные пространства с набережными и парковыми зонами.