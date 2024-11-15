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Общество

Великолукская средняя школа № 1 отметила 150-летие

В ноябре средняя школа № 1 в Великих Луках отметила свой 150-летний юбилей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественное мероприятие состоялось 15 ноября в Великолукском драматическом театре. В этот день собрались официальные лица, представители сферы образования, педагоги и ученики школы, а также выпускники прошлых лет.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая поздравила школу с юбилеем. Она отметила, что школа всегда открыта для изменений и вызовов времени.

«Благодаря вашей целеустремлённости, энергии, творческому поиску и профессионализму вы добиваетесь успехов, реализуете планы и осуществляете идеи. Пусть и в будущем ваш коллектив будет продолжать свои профессиональные поиски и находить новые решения, а преданность делу будет оставаться главным принципом работы учителей», – сказала Татьяна Лозницкая.

Она вручила руководству школы сертификат на приобретение компьютерного оборудования, а лучшим педагогам – почётные грамоты комитета.

С юбилеем школу поздравил и глава администрации города Андрей Беляев. Он отметил, что коллектив школы гармонично сочетает лучшие методики и практики прошлых поколений с инновациями и передовыми технологиями. Благодаря этому школа № 1 даёт своим ученикам качественное образование и патриотическое воспитание.

В качестве примера успешной патриотической работы Андрей Беляев привёл деятельность городского Поста № 1, одного из старейших патриотических объединений Великих Лук. Он также отметил педагогический коллектив рядом муниципальных наград.

История школы № 1 началась в 1879 году, когда была открыта женская прогимназия. За годы существования школа подготовила множество талантливых выпускников. К юбилею школа № 1 была обновлена. Благодаря поддержке национального проекта «Образование» в 2022 году здесь провели капитальный ремонт и заменили мебель и оборудование.

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