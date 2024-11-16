Следить за погодой сегодня советует народный календарь

10:17, 16 ноября 2024, ПАИ

Память святой княжны Анны Всеволодовны отмечается сегодня, пишет calend.ru.

На Руси в этот день наблюдали за приметами погоды. «Анна без снега – не жди хлеба», – говорили люди. Мороз в этот день был плохой приметой: «Анна холодная – осень голодная».

Если дрова в печи горели сильно, то люди ждали бурю. На эту же погоду указывали и плывущие низко облака.

Девушки в этот время занимались рукоделием – пряли лён и ткали. «Льняное золото растит девку царевной», – говорили о хороших хозяйках. О тех, у кого же ничего не получалось, говорили: «Неумехам да нерадивицам добрая судьба сама не выткется».