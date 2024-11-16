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Фиолетовую подсветку зажгут в Псковской области в знак поддержки недоношенных детей

В знак поддержки недоношенных детей в Псковской области зажгут фиолетовую подсветку, сообщили ПАИ в благотворительном фонде «Право на чудо».

Фиолетовую подсветку зажгут в Псковской области в знак поддержки недоношенных детей. Фото здесь и далее: фонд «Право на чудо»

Более 55 регионов России присоединятся к ежегодной акции #МнеНЕфиолетово, приуроченной к Международному дню недоношенных детей. По инициативе благотворительного фонда «Право на чудо» более 500 объектов по всей стране зажгут фиолетовые огни в знак поддержки семей, в которых дети родились раньше срока.

В Псковской области 17 ноября фиолетовые огни зажжёт Псковский перинатальный центр.

Фиолетовый – официальный цвет благотворительного фонда «Право на чудо» и Европейского фонда заботы о новорождённых пациентах (EFCNI). Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

По данным Минздрава, ежегодно 6 % от общего числа детей в России рождается раньше срока – до окончания 37-й недели беременности. Недоношенные дети требуют особого внимания, поскольку рискуют столкнуться с неврологическими нарушениями, с хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также с нарушениями зрения и слуха.

Цель акции #МнеНЕфиолетово – привлечь внимание к этим проблемам и поддержать семьи, столкнувшиеся с трудностями, связанными с преждевременными родами.

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