Уголовное дело завели на главного бухгалтера псковских приставов за хищение денег

11:02, 16 ноября 2024, ПАИ

Главный бухгалтер УФССП России по Псковской области предстанет перед судом за хищение денег, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер псковских приставов обвиняется в хищении 75 тысяч рублей. Средства бухгалтер похитила под предлогом выплаты премии.

Прокуратура Псковской области признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты под контроль в прокуратуре области.