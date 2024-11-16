Директора «Северной рыбы» оштрафовали за незаконное размещение садков в гдовском озере

11:58, 16 ноября 2024, ПАИ

Директора «Северной рыбы» оштрафовали за незаконное использование садков в озере Велино Гдовского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Установлено, что юридическое лицо разместило в акватории озера 16 садков. При этом индустриальная аквакультура осуществляется без сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания. Кроме того, компания не получала согласование федерального органа исполнительной власти в области рыболовства.

В связи с этим директор «Северной рыбы» признана виновной в совершении административных правонарушений по частям 1 и 2 статьи 8.48 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.