Полностью съедобные кормушки для птиц и белок развесили бежаницкие школьники
Акция «Простые кормушки» прошла в Кудеверской школе, пишет газета «Сельская новь».
Школьники развесили на деревьях необычные кормушки – съедобные. Такие кормушки не будут загрязнять природу и будут съедены птицами и белками почти полностью.
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