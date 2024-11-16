Полностью съедобные кормушки для птиц и белок развесили бежаницкие школьники

11:17, 16 ноября 2024, ПАИ

Акция «Простые кормушки» прошла в Кудеверской школе, пишет газета «Сельская новь».



Фото: Кудеверская школа



Фото: Кудеверская школа



Фото: Кудеверская школа



Фото: Кудеверская школа







Школьники развесили на деревьях необычные кормушки – съедобные. Такие кормушки не будут загрязнять природу и будут съедены птицами и белками почти полностью.