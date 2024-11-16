В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских Мучеников
В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских Мучеников. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Специалисты завершили вычинку и замену разрушенной кирпичной и каменной кладки наружных стен и основания церкви. Также произведена замена окон. Оконные заполнения выполнены из дерева, повторяют форму и конструктив исторических.
Кроме того, построена котельная в соответствии с современными нормативами инженерных ГОСТов и техники безопасности. Она будет обслуживать церкви Сорока Севастийских Мучеников и Святой Варвары Великомученицы.
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Первая (деревянная) церковь Сорока Севастийских Мучеников была устроена в монастыре при игумене Дорофее в начале XVI века.
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