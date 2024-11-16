В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских Мучеников

11:37, 16 ноября 2024, ПАИ

В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских Мучеников. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специалисты завершили вычинку и замену разрушенной кирпичной и каменной кладки наружных стен и основания церкви. Также произведена замена окон. Оконные заполнения выполнены из дерева, повторяют форму и конструктив исторических.

Кроме того, построена котельная в соответствии с современными нормативами инженерных ГОСТов и техники безопасности. Она будет обслуживать церкви Сорока Севастийских Мучеников и Святой Варвары Великомученицы.



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»







Первая (деревянная) церковь Сорока Севастийских Мучеников была устроена в монастыре при игумене Дорофее в начале XVI века.