Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских Мучеников

В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских Мучеников. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских Мучеников. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты завершили вычинку и замену разрушенной кирпичной и каменной кладки наружных стен и основания церкви. Также произведена замена окон. Оконные заполнения выполнены из дерева, повторяют форму и конструктив исторических.

Кроме того, построена котельная в соответствии с современными нормативами инженерных ГОСТов и техники безопасности. Она будет обслуживать церкви Сорока Севастийских Мучеников и Святой Варвары Великомученицы.

  • В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Первая (деревянная) церковь Сорока Севастийских Мучеников была устроена в монастыре при игумене Дорофее в начале XVI века.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 ноября 2024

Терпимее, рассудительнее, добрее: псковичи поделились, каким видят человека через 50 лет
16 ноября 2024

В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских Мучеников
16 ноября 2024

Полностью съедобные кормушки для птиц и белок развесили бежаницкие школьники
16 ноября 2024

Фиолетовую подсветку зажгут в Псковской области в знак поддержки недоношенных детей
16 ноября 2024

Как с пользой провести выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин
16 ноября 2024

Михаил Ведерников проконтролировал благоустройство территории по программе ФКГС в Пыталово
16 ноября 2024

День самбо отмечают в России сегодня
15 ноября 2024

В Себежском районе продолжается реконструкция комплекса районной больницы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...