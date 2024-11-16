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Адвокат Юрия Шестакова: Никто не застрахован от того, что может оказаться в подобной ситуации

В редакцию Псковского агентства информации с посьбой опубликовать его и подзащитного позицию обратился Андрей Никифоров, адвокат Юрия Шестакова , бывшего сотрудника ГАИ, чью апелляционную жалобу на приговор Псковского городского суда рассмотрел Псковский областной суд. Псковское агентство информации публикует позицию.

«Все мы живем в правовом государстве и каждый гражданин равен перед законом, независимо от занимаемых должностей.

В законе нет статьи «сел за руль - значит виноват». Каждая статья Уголовного кодекса имеет свой состав. Касательно ст. 264 УК РФ, то она характеризуется неосторожной формой вины.

В случае с Шестаковым Ю.С., он двигался на разрешающий сигнал светофора, в потоке машин со скоростью потока (26~28км/ч), как того и требуют правила дорожного движения.
Применив экстренное торможение не смог избежать наезда на двух 17-летних подростков, перебегавших проезжую часть с островка безопасности, после включения им разрешающего сигнала светофора.

В случаях с разрешением наличия или отсутствия вины в действиях водителя по ст. 264 УК РФ, п. 6 Постановления Пленума Верховного суда от 09.12.2008 № 25 требует наличия технической возможности при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, чтобы принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

По данным проведенных комплексных видео-аудио технических экспертиз с момента возникновения объективной возможности заметить опасность, до момента наезда прошло 1,23 секунды, что исключило техническую возможность избежать наезд».

«Дело неоднозначное. Никто не застрахован от того, что может оказаться в подобной ситуации. Мы просим не писать комментарии не подумав и не разобравшись в ситуации, а также воздержаться от высказываний в адрес несовершеннолетних девушек и правоохранительных органов. Мы также просим водителей быть аккуратными, а пешеходов соблюдать правила дорожного движения», – подчеркнул адвокат Андрей Никифоров.

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