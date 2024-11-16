Скончалась актриса Светлана Светличная

13:59, 16 ноября 2024, ПАИ

Скончалась советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ее невестку Ольгу Калимбет (Ивашову).

Актриса скончалась в возрасте 84 лет в хосписе из-за продолжительной болезни.

Светлана Светличная родилась 15 декабря 1940 года в Ленинакане (ныне Гюмри) Армянской ССР. Училась она во ВГИКе на курсе Михаила Ромма.Карьера Светланы Светличной началась в 1963 году в Театре-студии киноактера.

Дебют в кино состоялся в фильме Михаила Калика «Колыбельная» в 1959 году. За свою карьеру Светлана Светличная сыграла более чем в 30 фильмах и сериалах. Самая известная роль – в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Среди других ее известных актерских работ – «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Тридцать три».