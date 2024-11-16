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Происшествия

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великолукском районе

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, утром 10 ноября на одной из дорог на территории Великолукского района инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Фольксваген».

Выяснилось, что этой иномаркой управлял 30-летний житель Великолукского района, находившийся в нетрезвом состоянии.

Выяснилось также, что ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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