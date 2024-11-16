Дочь погибшего героя спецоперации из Псковской области выступила на патриотическом фестивале в Сочи
Патриотический фестиваль «За други своя» прошел в рамках всероссийского финала «Кубка Защитников Отечества» на площадке федеральной территории «Сириус». Об этом ПАИ сообщили в псковском филиале фонда «Защитники Отечества».
В фестивале приняли участие лучшие исполнители межрегиональных фестивалей в Уфе, Калуге, Хабаровске, Ставрополе, а также приглашенные артисты. На гала-концерте в рамках фестиваля они представили авторские песни, стихи ветеранов спецоперации, а также сочинения их родных и близких.
В числе исполнителей были также герои спецоперации и их родные. Дочь погибшего героя из Псковской области Анастасия Алексеева спела песню «Ветеранам минувшей войны».
Также на сцену вышли творческие коллективы и авторы со всей России. Среди них исполнитель песен действующих военнослужащих Руслан Щукин, который представил композицию «О России петь», и музыкальные коллективы: «Добробат» из Татарстана, «Ярополк» из Московской области, «Черные береты» из Калининграда, «Джанго» из Москвы, а также другие исполнители.
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Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
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Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
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Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
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Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
Напомним, что ветераны СВО из Псковской области принимают участие в финальном этапе Кубка защитников Отечества, который проходит на федеральной территории «Сириус». В соревнованиях участвуют Игорь Пучков в стрельбе из лука, Василий Могрицкий в пулевой стрельбе и Алексей Подковырин в настольном теннисе. Тренером команды является Денис Смирнов.
Дочь погибшего героя спецоперации из Псковской области выступила на патриотическом фестивале в Сочи
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