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Общество

Дочь погибшего героя спецоперации из Псковской области выступила на патриотическом фестивале в Сочи

Патриотический фестиваль «За други своя» прошел в рамках всероссийского финала «Кубка Защитников Отечества» на площадке федеральной территории «Сириус». Об этом ПАИ сообщили в псковском филиале фонда «Защитники Отечества».

Дочь погибшего героя спецоперации из Псковской области выступила на патриотическом фестивале в Сочи. Фото здесь и далее: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

В фестивале приняли участие лучшие исполнители межрегиональных фестивалей в Уфе, Калуге, Хабаровске, Ставрополе, а также приглашенные артисты. На гала-концерте в рамках фестиваля они представили авторские песни, стихи ветеранов спецоперации, а также сочинения их родных и близких.

В числе исполнителей были также герои спецоперации и их родные. Дочь погибшего героя из Псковской области Анастасия Алексеева спела песню «Ветеранам минувшей войны».

Также на сцену вышли творческие коллективы и авторы со всей России. Среди них исполнитель песен действующих военнослужащих Руслан Щукин, который представил композицию «О России петь», и музыкальные коллективы: «Добробат» из Татарстана, «Ярополк» из Московской области, «Черные береты» из Калининграда, «Джанго» из Москвы, а также другие исполнители.

  • Ветераны СВО из Псковской области участвуют в Кубке защитников Отечества
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Ветераны СВО из Псковской области участвуют в Кубке защитников Отечества
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Ветераны СВО из Псковской области участвуют в Кубке защитников Отечества
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Ветераны СВО из Псковской области участвуют в Кубке защитников Отечества
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Напомним, что ветераны СВО из Псковской области принимают участие в финальном этапе Кубка защитников Отечества, который проходит на федеральной территории «Сириус». В соревнованиях участвуют Игорь Пучков в стрельбе из лука, Василий Могрицкий в пулевой стрельбе и Алексей Подковырин в настольном теннисе. Тренером команды является Денис Смирнов.

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