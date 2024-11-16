Семь эконарушений выявили в деятельности горводоканала вблизи деревни Кусва Псковского района

15:21, 16 ноября 2024, ПАИ

Семь эконарушений выявил Росприроднадзор в деятельности МП Пскова «Горводоканал» вблизи деревни Кусва Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Установлено, что у руководителя предприятия нет подготовки в области экологической безопасности и охраны окружающей среды. Кроме того, производственный экологический контроль не соответствует установленным требованиям. Также в отчёте об осуществлении производственного экологического контроля указана недостоверная и неполная информация.

По результатам проб сточных вод, которые сбрасывают в реку Великую после очистных сооружений, выявлено превышение нефтепродуктов, взвешенных веществ, БПК, фосфатов, цинка и меди. Кроме того, зафиксированы превышения сероводорода в источниках промышленных выбросов в атмосферный воздух.

По результатам плановой проверки очистных сооружений предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится под контролем Росприроднадзора.

Кроме того, юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 90 тысяч рублей.

Также государственные инспекторы проводят работу по расчёту вреда, причинённого реке Великой сбросом недостаточно очищенных стоков.