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Общество

Обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке

Обитателей подворья «Птичий домик» в Псковском районе готовят к зимовке, сообщает телеканал «Первый Псковский».

На фото: Геннадий Мельниченко. Здесь и далее: скриншот из видео

«Мы будем сейчас дикобразов переводить на зимний режим, потому что они теплолюбивые животные. Сейчас готовим специальное оборудование, потому что их просто так не перенести. Можно пораниться иголками», – отметил хозяин подворья Геннадий Мельниченко.

Для белок за зиму построят дополнительные помещения. Волки проводят холодное время на улице, в открытых вольерах.

  • Обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке
    Фото: Скриншоты из видео
  • Обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке
    Фото: Скриншоты из видео
  • Обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке
    Фото: Скриншоты из видео
  • Обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке
    Фото: Скриншоты из видео
  • Обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке
    Фото: Скриншоты из видео

«У нас все животные уже знают, где они будут находиться. Мы их по графику переводим. В этом году байбаки, сурки еще не легли в спячку, хотя должны были ложиться в спячку. Они чувствуют, что еще нет приближения морозов», – рассказал Геннадий Мельниченко.

Лебедей отправят на зимовку, как только появится лед на водоемах. Для черных лебедей подготовлены теплицы, белым – блочные помещения с отоплением.

Также для обитателей подворья на зиму усилят питание с учетом вкусовых предпочтений.

На фото: Светлана Скорнякова

«У птиц больше идет зерносмесь, чем корм для несушек. Ну, а хищник, конечно, мясо. Дикобраз у нас очень любит арбузы. Байбаки у нас любят больше финики», – волонтер подворья Светлана Скорнякова.

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