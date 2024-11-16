Обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке

15:41, 16 ноября 2024, ПАИ

Обитателей подворья «Птичий домик» в Псковском районе готовят к зимовке, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Мы будем сейчас дикобразов переводить на зимний режим, потому что они теплолюбивые животные. Сейчас готовим специальное оборудование, потому что их просто так не перенести. Можно пораниться иголками», – отметил хозяин подворья Геннадий Мельниченко.

Для белок за зиму построят дополнительные помещения. Волки проводят холодное время на улице, в открытых вольерах.



Фото: Скриншоты из видео



Фото: Скриншоты из видео



Фото: Скриншоты из видео



Фото: Скриншоты из видео



Фото: Скриншоты из видео









«У нас все животные уже знают, где они будут находиться. Мы их по графику переводим. В этом году байбаки, сурки еще не легли в спячку, хотя должны были ложиться в спячку. Они чувствуют, что еще нет приближения морозов», – рассказал Геннадий Мельниченко.

Лебедей отправят на зимовку, как только появится лед на водоемах. Для черных лебедей подготовлены теплицы, белым – блочные помещения с отоплением.

Также для обитателей подворья на зиму усилят питание с учетом вкусовых предпочтений.

«У птиц больше идет зерносмесь, чем корм для несушек. Ну, а хищник, конечно, мясо. Дикобраз у нас очень любит арбузы. Байбаки у нас любят больше финики», – волонтер подворья Светлана Скорнякова.