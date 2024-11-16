Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Нарколог развеял миф о безопасной дозе пива

Миф о безопасной дозе пива развеял врач – психиатр-нарколог, руководитель наркологической клиники Руслан Исаев, пишет Lenta.ru.

«Общество относится к употреблению пива спокойнее, чем к другим видам алкоголя. У людей стирается грань между развитием классического алкоголизма и «расслаблением», потому что пиво проникло глубоко в культуру», – отметил он

Однако, по словам специалиста, пиво опасно не только содержанием эстрогена, который нарушает гормональный баланс у мужчин. Из-за употребления пива нарушается обмен веществ, развиваются заболевания внутренних органов, а также ожирение и бесплодие, пояснил врач.

Руслан Исаев добавил, что долгое время считалось, что существует безопасная доза алкоголя – еженедельной нормой без вреда для здоровья считались 150 миллилитров водки или 1,2 литра пива для мужчин и 75 миллилитров водки или 600 миллилитров пива для женщин.

Однако из последних исследований Всероссийской организации здравоохранения стало известно, что безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует, заключил врач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 ноября 2024

День памяти жертв ДТП прошёл в Себежском районе
16 ноября 2024

Врач предупредила об опасности злоупотребления чаем
16 ноября 2024

Псковский студент стал победителем конкурса «Большая перемена»
16 ноября 2024

Более тысячи обращений поступило в Роспотребнадзор от псковичей по вопросам защиты их прав
16 ноября 2024

Тихая охота продолжается в Пушкиногорском районе, несмотря на выпавший снег
16 ноября 2024

Михаил Ведерников поручил ускорить темп строительства нового больничного комплекса в Пыталовском округе
16 ноября 2024

Обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке
16 ноября 2024

Дочь погибшего героя спецоперации из Псковской области выступила на патриотическом фестивале в Сочи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...