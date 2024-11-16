Нарколог развеял миф о безопасной дозе пива

17:18, 16 ноября 2024, ПАИ

Миф о безопасной дозе пива развеял врач – психиатр-нарколог, руководитель наркологической клиники Руслан Исаев, пишет Lenta.ru.

«Общество относится к употреблению пива спокойнее, чем к другим видам алкоголя. У людей стирается грань между развитием классического алкоголизма и «расслаблением», потому что пиво проникло глубоко в культуру», – отметил он

Однако, по словам специалиста, пиво опасно не только содержанием эстрогена, который нарушает гормональный баланс у мужчин. Из-за употребления пива нарушается обмен веществ, развиваются заболевания внутренних органов, а также ожирение и бесплодие, пояснил врач.

Руслан Исаев добавил, что долгое время считалось, что существует безопасная доза алкоголя – еженедельной нормой без вреда для здоровья считались 150 миллилитров водки или 1,2 литра пива для мужчин и 75 миллилитров водки или 600 миллилитров пива для женщин.

Однако из последних исследований Всероссийской организации здравоохранения стало известно, что безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует, заключил врач.