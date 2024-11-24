Михаил Ведерников вручил награду «Мать-героиня» двум многодетным псковичкам

13:23, 24 ноября 2024, ПАИ

Встречу с многодетными семьями провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мероприятие было приурочено к Дню матери и прошло в правительстве региона.

Государственную награду – звание «Мать-героиня» – глава региона вручил Галине Матвеевой, воспитавшей 14 детей, и Ирине Хохловой, которая воспитала 11 детей. Кроме того, медалью «Родительская слава Псковской области» наградили маму четырёх детей Ирину Линкевич.

«Выражаю искреннее восхищение вашими прекрасными семьями. Я тоже многодетный отец и понимаю, как непросто воспитывать детей. Это большая честь и большая ответственность, но ваш родительский труд – это настоящий подвиг. При этом у вас хватает силы участвовать в федеральных и региональных конкурсах, а дети показывают хорошие результаты в учёбе и спорте», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что число многодетных семей в Псковской области ежегодно растёт, сейчас их уже около восьми тысяч. «Спасибо вам за вклад в популяризацию традиционных семейных ценностей. Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи и благополучия», – заключил губернатор.

Напомним, что сегодня, в последнее воскресенье ноября, в России отмечают День матери.