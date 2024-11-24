На новогодних каникулах поезд Москва — Санкт-Петербург будет следовать через Великие Луки

14:11, 24 ноября 2024, ПАИ

РЖД в этом году вновь запустит на новогодних каникулах поезд № 217/218 Москва (Белорусский вокзал) – Санкт-Петербург (Витебский вокзал) через Великие Луки, пишет телеграм-канал «1520. Всё о ж/д».

В разные дни он будет курсировать с разным расписанием. Время в пути составит от 17,5 до 20 часов в зависимости от даты и направления. В пути поезд дважды поменяет направление движения – на станциях Вязьма и Ржев. Длительные остановки — в Вязьме, Ржеве и Великих Луках. От Вязьмы до Петербурга поезд проследует с тепловозом.