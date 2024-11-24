Михаил Ведерников: Мамы – хранители традиций и культуры каждой семьи и нашей страны в целом

11:21, 24 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мам и бабушек с Днём матери.

«В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых трепетных и светлых праздников, – отметил глава региона в своём поздравлении. – В жизни человека самые сильные и вместе с тем нежные чувства связаны с матерью, с теплом её рук и крепкими объятиями, с первым словом «ма-ма». Мама становится первым и самым главным наставником и воспитателем, который с невероятным терпением обучает детей самому важному. Повзрослев и покинув родной дом, мы даже через сотни километров продолжаем ощущать невероятную силу материнской любви, которая делает нас увереннее и счастливее».

Михаил Ведерников отметил в своём поздравлении, что быть мамой – «это каждодневный и самоотверженный труд без выходных и отпусков». «Это большая ответственность за воспитание детей, забота об их духовном и нравственном развитии. Мамы – это хранители традиций и культуры каждой семьи и нашей страны в целом. Наш общий долг – бережно относиться ко всем нашим женщинам, поддерживать и заботиться о них. Поэтому на уровне региона мы особое внимание уделяем мерам поддержки матерей, молодых и многодетных семей», – подчеркнул губернатор.

В заключение Михаил Ведерников пожелал нынешним и будущим мамам здоровья, терпения, семейного благополучия и счастья.