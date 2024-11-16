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Врач предупредила об опасности злоупотребления чаем

О последствиях злоупотребления чаем предупредила врач-эндокринолог Юлия Вереина, пишут «Известия».

Врач предупредила об опасности злоупотребления чаем. Фото: ПАИ

Избыточное потребление чая может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Это может произойти из-за содержания в чае танина, которое влияет на микрофлору желудка и может вызвать дискомфорт и болевые ощущения после приёма пищи, пояснила врач.

Также чай обладает мочегонным эффектом, поэтому при чрезмерном потреблении может привести к обезвоживанию, добавила Юлия Вереина.

Кроме того, в чёрном чае содержится кофеин, вызывающий нервозность и проблемы со сном, добавила она. «Поэтому, если вы склонны к повышенной возбудимости или страдаете бессонницей, то с этим напитком следует быть осторожнее», – пояснила врач.

По её словам, не рекомендуется пить чай вместе с витаминными комплексами, так как танин образует с ними нерастворимые соединения, снижая эффективность лекарств.

Кроме того, чай может снижать действие оральных контрацептивов, помешать усвоению железа, а также нарушает всасывание препаратов.

«Однако действие антидепрессантов, наоборот, усиливается, что может стать причиной нервного возбуждения и проблем со сном», – заключила Юлия Вереина.

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