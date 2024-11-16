Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День памяти жертв ДТП прошёл в Себежском районе

Акция «Ангел в дорогу», приуроченная ко Дню памяти жертв ДТП, прошла в Себежском районе, пишет газета «Призыв».

День памяти жертв ДТП прошёл в Себежском районе. Фото здесь и далее: МО МВД России «Себежский»

Организаторами акции стали сотрудники Госавтоинспекции и учащиеся Себежской школы. Ребята смастерили символичные поделки – бумажных ангелов – и раздали их водителям в качестве призыва соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в третье воскресенье ноября с целью привлечения внимания общественности к проблеме гибели людей в ДТП и важности соблюдения правил дорожного движения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 ноября 2024

День памяти жертв ДТП прошёл в Себежском районе
16 ноября 2024

Врач предупредила об опасности злоупотребления чаем
16 ноября 2024

Псковский студент стал победителем конкурса «Большая перемена»
16 ноября 2024

Более тысячи обращений поступило в Роспотребнадзор от псковичей по вопросам защиты их прав
16 ноября 2024

Тихая охота продолжается в Пушкиногорском районе, несмотря на выпавший снег
16 ноября 2024

Михаил Ведерников поручил ускорить темп строительства нового больничного комплекса в Пыталовском округе
16 ноября 2024

Обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке
16 ноября 2024

Дочь погибшего героя спецоперации из Псковской области выступила на патриотическом фестивале в Сочи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...