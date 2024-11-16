День памяти жертв ДТП прошёл в Себежском районе

18:25, 16 ноября 2024, ПАИ

Акция «Ангел в дорогу», приуроченная ко Дню памяти жертв ДТП, прошла в Себежском районе, пишет газета «Призыв».

Организаторами акции стали сотрудники Госавтоинспекции и учащиеся Себежской школы. Ребята смастерили символичные поделки – бумажных ангелов – и раздали их водителям в качестве призыва соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в третье воскресенье ноября с целью привлечения внимания общественности к проблеме гибели людей в ДТП и важности соблюдения правил дорожного движения.