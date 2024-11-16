Женщина и собака пострадали в ДТП в Пскове
31-летний водитель Lada Granta сбил 45-летнюю женщину с собакой в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло у дома № 1 на улице Карла Маркса. Водитель допустил наезд на женщину с ребёнком и собакой.
Женщину госпитализировали в медучреждение с травмами, собаку – в ветклинику. Ребёнок не пострадал.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Ранее водитель уже привлекался к ответственности по статье 12.18 КоАП. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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