ТОС «Деревня Борисенки» из Себежского района благоустроил кладбище

19:49, 16 ноября 2024, ПАИ

ТОС «Деревня Борисенки» из Себежского района благоустроил территорию кладбища, пишет газета «Призыв».

ТОС выиграл грант на реализацию проекта «Благоустройство общественного кладбища в деревне Борисенки Себежского района».

На кладбище вырубили угрожающие деревья, заменили ограждение и установили контейнерную площадку с двумя контейнерами, а также общественный туалет.



