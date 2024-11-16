ТОС «Деревня Борисенки» из Себежского района благоустроил кладбище
ТОС «Деревня Борисенки» из Себежского района благоустроил территорию кладбища, пишет газета «Призыв».
ТОС выиграл грант на реализацию проекта «Благоустройство общественного кладбища в деревне Борисенки Себежского района».
На кладбище вырубили угрожающие деревья, заменили ограждение и установили контейнерную площадку с двумя контейнерами, а также общественный туалет.
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