В «Михайловском» повесили кормушки для птиц

20:14, 16 ноября 2024, ПАИ

Кормушки для птиц повесили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Кормушки повесили в рамках акции «Синичкин день». В музее регулярно следят за состоянием скворечников – старые домики меняют на новые. В этом году сотрудникам музея помогали туристы, отметили в пресс-службе.

Напомним, что Синичкин день – это праздник, который появился по инициативе Союза охраны птиц в России. Считалось, что именно в это время щеглы, снегири, сойки, свиристели, чечётки и другие птицы, которые остаются на зимовку в наших краях, в предчувствии холодов перебираются ближе к человеческому жилью.