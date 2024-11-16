В «Михайловском» повесили кормушки для птиц
Кормушки для птиц повесили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Кормушки повесили в рамках акции «Синичкин день». В музее регулярно следят за состоянием скворечников – старые домики меняют на новые. В этом году сотрудникам музея помогали туристы, отметили в пресс-службе.
Напомним, что Синичкин день – это праздник, который появился по инициативе Союза охраны птиц в России. Считалось, что именно в это время щеглы, снегири, сойки, свиристели, чечётки и другие птицы, которые остаются на зимовку в наших краях, в предчувствии холодов перебираются ближе к человеческому жилью.
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