Псковские врачи-пульмонологи провели приём пациентов в Великих Луках

20:37, 16 ноября 2024, ПАИ

Ведущие врачи-пульмонологи Псковской областной инфекционной клинической больницы под руководством главного внештатного специалиста региона, главного врача учреждения Анастасии Повторейко провели приём пациентов в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.



Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница



Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница



Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница



Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница







Выезд организовали для помощи людям с тяжёлыми респираторными патологиями и сложными диагностическими ситуациями. Многие из пациентов обратились за медицинской помощью повторно, поскольку некоторые заболевания требуют постоянного наблюдения, отметили в больнице.

Приём посетили 70 человек, в том числе девять детей от двух до 17 лет.