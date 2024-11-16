Псковские врачи-пульмонологи провели приём пациентов в Великих Луках
Ведущие врачи-пульмонологи Псковской областной инфекционной клинической больницы под руководством главного внештатного специалиста региона, главного врача учреждения Анастасии Повторейко провели приём пациентов в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
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Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница
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Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница
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Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница
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Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница
Выезд организовали для помощи людям с тяжёлыми респираторными патологиями и сложными диагностическими ситуациями. Многие из пациентов обратились за медицинской помощью повторно, поскольку некоторые заболевания требуют постоянного наблюдения, отметили в больнице.
Приём посетили 70 человек, в том числе девять детей от двух до 17 лет.
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