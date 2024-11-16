Псковская область вошла в топ-5 регионов России по ликвидации лесных пожаров в первые сутки
Псковская область вошла в топ-5 регионов России по ликвидации лесных пожаров в первые сутки, сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников на пресс-конференции «Итоги пожароопасного сезона – 2024, подготовка к сезону – 2025». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федерального агентства лесного хозяйства.
Кроме того, в топ-5 регионов, потушивших лесные пожары в первые сутки, вошли Московская, Вологодская, Нижегородская области и Краснодарский край.
«Почти 77 % лесных пожаров в России ликвидированы в первые сутки их обнаружения, а в 32 регионах в первые сутки ликвидировано 100 % лесных пожаров», – отметил Иван Советников.
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16 ноября 2024
Псковская область вошла в топ-5 регионов России по ликвидации лесных пожаров в первые сутки