Псковская область вошла в топ-5 регионов России по ликвидации лесных пожаров в первые сутки

21:16, 16 ноября 2024, ПАИ

Псковская область вошла в топ-5 регионов России по ликвидации лесных пожаров в первые сутки, сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников на пресс-конференции «Итоги пожароопасного сезона – 2024, подготовка к сезону – 2025». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федерального агентства лесного хозяйства.

Кроме того, в топ-5 регионов, потушивших лесные пожары в первые сутки, вошли Московская, Вологодская, Нижегородская области и Краснодарский край.

«Почти 77 % лесных пожаров в России ликвидированы в первые сутки их обнаружения, а в 32 регионах в первые сутки ликвидировано 100 % лесных пожаров», – отметил Иван Советников.