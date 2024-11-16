Золотую свадьбу отметили супруги Новиковы из Псковского района

22:00, 16 ноября 2024, ПАИ

50-летие совместной жизни отметили супруги Мария Ивановна и Владимир Никитич Новиковы из деревни Тямша Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Супруги познакомились в Брянске, но много лет прожили в Псковской области. Они воспитали трёх дочерей, имеют трёх внуков, четырёх внучек, одного правнука и трёх правнучек.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила юбиляров и пожелала им здоровья, семейного благополучия и радости.