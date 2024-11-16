Золотую свадьбу отметили супруги Новиковы из Псковского района
50-летие совместной жизни отметили супруги Мария Ивановна и Владимир Никитич Новиковы из деревни Тямша Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Супруги познакомились в Брянске, но много лет прожили в Псковской области. Они воспитали трёх дочерей, имеют трёх внуков, четырёх внучек, одного правнука и трёх правнучек.
Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила юбиляров и пожелала им здоровья, семейного благополучия и радости.
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