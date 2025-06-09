Стал известен график работы Псковского центра психиатрии и наркологии с 12 по 15 июня

10:00, 09 июня 2025, ПАИ

Стал известен график работы Псковского центра психиатрии и наркологии с 12 по 15 июня.

Филиал «Псковский». Псков, улица Чудская, 4.

Неотложная наркологическая помощь и отделение медицинского освидетельствования будут работать круглосуточно все дни.

Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь оказывается дежурным врачом 12 июня с 9:00 до 14:00; 13, 14 и 15 июня с 9:00 до 16:00.

Приёмное отделение в деревне Богданово работает круглосуточно.

Филиал «Великолукский». Великие Луки, улица Сибирцева, 40.

Отделение медицинского освидетельствования работает круглосуточно. Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь оказывается дежурным врачом: 12 июня с 9:00 до 14:00; 13, 14 и 15 июня с 9:00 до 16:00.

Филиал «Великолукский 2». Великолукский район, деревня Суханово.

Отделение медицинского освидетельствования работает круглосуточно.

Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь оказывается дежурным врачом: 12 июня с 9:00 до 14:00; 13, 14 и 15 июня с 9:00 до 16:00.