Стал известен график работы Псковского центра психиатрии и наркологии с 12 по 15 июня
Стал известен график работы Псковского центра психиатрии и наркологии с 12 по 15 июня.
Филиал «Псковский». Псков, улица Чудская, 4.
Неотложная наркологическая помощь и отделение медицинского освидетельствования будут работать круглосуточно все дни.
Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь оказывается дежурным врачом 12 июня с 9:00 до 14:00; 13, 14 и 15 июня с 9:00 до 16:00.
Приёмное отделение в деревне Богданово работает круглосуточно.
Филиал «Великолукский». Великие Луки, улица Сибирцева, 40.
Отделение медицинского освидетельствования работает круглосуточно. Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь оказывается дежурным врачом: 12 июня с 9:00 до 14:00; 13, 14 и 15 июня с 9:00 до 16:00.
Филиал «Великолукский 2». Великолукский район, деревня Суханово.
Отделение медицинского освидетельствования работает круглосуточно.
Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь оказывается дежурным врачом: 12 июня с 9:00 до 14:00; 13, 14 и 15 июня с 9:00 до 16:00.