Портал о рынке труда для молодёжи работает в Псковской области

08:55, 09 июня 2025, ПАИ

Портал о рынке труда для молодёжи работает в Псковской области. На сайте, который работает пилотно в 11 регионах страны, в том числе в Псковской области, собрано всё, что необходимо знать соискателям в возрасте от 14 до 35 лет. С сентября портал заработает во всех регионах страны, сообщили ПАИ в пресс-службе областного центра занятости.

На одном сайте собраны все сервисы экосистемы «Работа России» для молодёжи. Более 20 сервисов помогают определить, выбрать и трудоустроиться школьникам, абитуриентам, студентам и выпускникам. Здесь можно узнать о рынке труда и карьерных перспективах, повысить квалификацию или освоить новую профессию, найти новую или временную работу, пройти практику, подготовиться к поиску работы или полностью сменить её.

Сервисы позволяют в два клика получить исчерпывающую информацию по индивидуальному запросу, предлагают максимально расширенный перечень возможностей и позволяют быстро начать движение по желаемому карьерному пути.

Частные ситуации, запуск собственного дела, работа на время, сезон или постоянно. Более десяти тысяч обратившихся уже получили ответ на вопрос и сделали свой выбор.

«Карточки на главной странице – это двери к нужным услугам или специалистам. Управление и маршруты оптимизированы. Вы получите необходимую информацию без громоздких текстов с описанием законов и малопонятных канцеляризмов; тесты, тренинги, экскурсии, консультации, меры поддержки и актуальные возможности. Получить услугу или грамотно подготовиться к встрече с работодателем можно не выходя из дома», – отметили создатели портала.

«Сегодня молодёжь нуждается в современных, удобных и понятных инструментах для поиска работы и профессионального развития. Уверена, что портал станет настоящим помощником для тысяч молодых людей Псковской области, которые смогут реализовать свои амбиции и найти работу мечты», – подчеркнула директор областного центра занятости Олеся Сергеева.