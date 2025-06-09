Названы главные критерии при выборе места проживания

08:39, 09 июня 2025, ПАИ

При выборе места для жизни и работы соискатели в первую очередь обращают внимание на экологию и природу региона, выяснили аналитики hh.ru.

В частности, 24 % опрошенных жителей СЗФО и в том числе Псковской области считают этот фактор основным, чтобы остаться в регионе и не переезжать или выбрать его в случае потенциальной смены ПМЖ.

На втором месте по важности для местных жителей – развитость региона, что важно для 23 % опрошенных. Наличие крупных работодателей и развитых отраслей назвали 20 % местных респондентов. Ещё 16 % отметили, что готовы переехать куда угодно ради интересного предложения о работе.

Атмосфера города и туристические места оказались менее важны для жителей СЗФО и в том числе Псковской области – этот фактор указали лишь 13 % опрошенных. Кроме того, 11 % ставят в приоритет при выборе места для жизни историю и культуру региона, 8 % – климат, 7 % – величину города. И только 6 % придают значение тому, является ли регион столицей или административным центром.