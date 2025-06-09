Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы главные критерии при выборе места проживания

При выборе места для жизни и работы соискатели в первую очередь обращают внимание на экологию и природу региона, выяснили аналитики hh.ru.

Фото: ПАИ

В частности, 24 % опрошенных жителей СЗФО и в том числе Псковской области считают этот фактор основным, чтобы остаться в регионе и не переезжать или выбрать его в случае потенциальной смены ПМЖ.

На втором месте по важности для местных жителей – развитость региона, что важно для 23 % опрошенных. Наличие крупных работодателей и развитых отраслей назвали 20 % местных респондентов. Ещё 16 % отметили, что готовы переехать куда угодно ради интересного предложения о работе.

Атмосфера города и туристические места оказались менее важны для жителей СЗФО и в том числе Псковской области – этот фактор указали лишь 13 % опрошенных. Кроме того, 11 % ставят в приоритет при выборе места для жизни историю и культуру региона, 8 % – климат, 7 % – величину города. И только 6 % придают значение тому, является ли регион столицей или административным центром.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 июня 2025

Ливни на Северо-Западе продолжатся и после 10 июня
09 июня 2025

О схеме мошенничества с «Пушкинской картой» рассказали псковичам
09 июня 2025

Более 50 тысяч человек посетили Дни пушкинской поэзии и русской культуры
09 июня 2025

В Себежском районе завершились съёмки документального фильма «Цитадель»
09 июня 2025

Стал известен график работы Псковского центра психиатрии и наркологии с 12 по 15 июня
09 июня 2025

Сильные дожди обрушатся на Псковскую область
09 июня 2025

Портал о рынке труда для молодёжи работает в Псковской области
09 июня 2025

Названы главные критерии при выборе места проживания

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...