Квест «Выживалити в лесу» провели для псковских работников здравоохранения

22:28, 16 ноября 2024, ПАИ

Квест «Выживалити в лесу» провели члены профсоюза работников здравоохранения Псковской области в Финском парке Пскова сегодня, 16 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

В мероприятии приняли участие более 30 активистов, членов профсоюза работников здравоохранения Псковской области, которым предстояло пройти различные станции с заданиями, сделать креативное фото и выставить его в социальной сети «ВКонтакте».

«Все справились «на ура»! Приз за самую креативную фотографию получила команда «Пираты». Но главное – все зарядились положительными эмоциями и впечатлениями», – поделились участники квеста.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Лесная братва» (Псковская станция скорой медицинской помощи), второе – команда «Пираты» (Псковская областная клиническая больница), третье – команда «Умелые» (филиал «Псковский городской» Псковской областной клинической больницы), четвёртое – команда «Центр № 13» (Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии).

«Огромное спасибо всем участникам за активное участие в мероприятии, за эмоции и труд! Проводите субботу с пользой и вступайте в профсоюз!» – сказала организатор квеста, председатель Молодёжного совета Псковской областной организации работников здравоохранения РФ Марина Колчева, выразив отдельную благодарность Псковскому облсовпрофу за финансовую поддержку квеста.

В свою очередь председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что профсоюз всегда готов помочь молодёжи раскрывать свои таланты. «Молодёжь – это настоящее и будущее профсоюзов! Двигайтесь и развиваетесь и дальше в этих направлениях, а профсоюзы помогут!» – заключил лидер профсоюзного движения региона.

Отметим, что этот квест стал призёром регионального этапа всероссийского конкурса в рамках трека «Молодой профсоюзный лидер России» Всероссийской профсоюзной молодёжной программы ФНПР «Стратегический резерв – 2024».