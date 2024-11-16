Какие «мужские» профессии стали осваивать женщины, рассказали россиянам

22:58, 16 ноября 2024, ПАИ

Женщины чаще стали осваивать профессии, которые раньше считались мужскими, пишет «Российская газета».

В последние годы появилось много женщин, которые работают в мастерских и автоцентрах. Большинство сюда приходят из сферы красоты и продаж. Также женщины выбирают профессии проектировщиков и архитекторов, участвуют в управлении строительными проектами, работают журналистами. Помимо этого, представительницам прекрасного пола открылись профессии парашютиста, автослесаря, дальнобойщика, тракториста, матроса, водителя грузоподъёмника, машиниста электропоезда.

На выбор женщинами «мужских» профессий влияет более высокая заработная плата и безработица, из-за которой женщинам стали открыты сферы, в которых раньше трудились мужчины.