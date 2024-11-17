Не выходить из дома советует сегодня народный календарь

09:12, 17 ноября 2024, ПАИ

17 ноября вспоминают двух священномучеников – Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. Об этом сообщает calend.ru.

Согласно преданию, оба они были учениками святого Тита, который следовал за апостолом Павлом. Никандр и Ермей активно распространяли христианство и обратили в свою веру многих язычников. Правители, поклонявшиеся идолам, узнали об их деятельности и схватили христиан. Но ни уговоры, ни угрозы, ни пытки не заставили Никандра и Ермея отказаться от своей веры. В итоге после жестоких пыток мучеников казнили.

На Руси верили, что 17 ноября лучше оставаться дома и не выходить даже во двор, а тем более за ограду. Иначе можно было встретить нечистую силу и навлечь на себя неприятности. «Призрачны околицы в этот день», – говорили люди. Погода отражала общее настроение: «По-за порогу крутит, мутит, беспутит».

Люди верили, что злые духи пытаются проникнуть в дом, чтобы украсть раскалённый уголь из печи. Поэтому в этот день не давали огня соседям, чтобы счастье не ушло из дома. Более того, домашние просили: «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила».