Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Не выходить из дома советует сегодня народный календарь

17 ноября вспоминают двух священномучеников – Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. Об этом сообщает calend.ru.

Согласно преданию, оба они были учениками святого Тита, который следовал за апостолом Павлом. Никандр и Ермей активно распространяли христианство и обратили в свою веру многих язычников. Правители, поклонявшиеся идолам, узнали об их деятельности и схватили христиан. Но ни уговоры, ни угрозы, ни пытки не заставили Никандра и Ермея отказаться от своей веры. В итоге после жестоких пыток мучеников казнили.

На Руси верили, что 17 ноября лучше оставаться дома и не выходить даже во двор, а тем более за ограду. Иначе можно было встретить нечистую силу и навлечь на себя неприятности. «Призрачны околицы в этот день», – говорили люди. Погода отражала общее настроение: «По-за порогу крутит, мутит, беспутит».

Люди верили, что злые духи пытаются проникнуть в дом, чтобы украсть раскалённый уголь из печи. Поэтому в этот день не давали огня соседям, чтобы счастье не ушло из дома. Более того, домашние просили: «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 ноября 2024

Псковской области посвятили выпуск кулинарного шоу «Гастротур» на телеканале «Пятница»
16 ноября 2024

50-летие совместной жизни отпраздновали супруги Фёдоровы из Пушкинских Гор
16 ноября 2024

Квест «Выживалити в лесу» провели для псковских работников здравоохранения
16 ноября 2024

Золотую свадьбу отметили супруги Новиковы из Псковского района
16 ноября 2024

Псковская область вошла в топ-5 регионов России по ликвидации лесных пожаров в первые сутки
16 ноября 2024

Осенняя школа молодого избирателя стартовала в Бежаницком районе
16 ноября 2024

Псковские врачи-пульмонологи провели приём пациентов в Великих Луках
16 ноября 2024

День открытых дверей прошёл в народной мастерской «Шьём для наших – Остров»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...