Каждый второй пскович постоянно пользуется бонусными картами продовольственных магазинов

10:18, 17 ноября 2024, ПАИ

Среди псковичей каждый второй (52%) постоянно использует бонусные карты в продовольственных магазинах, а каждый третий – время от времени. При этом 14% опрошенных сообщили, что никогда не применяют скидочные карты, следует из данных опроса SuperJob.

Жители города оценивают выгоду от скидок довольно сдержанно. Среди тех, кто пользуется бонусными картами, 43% считают, что участие в таких программах помогает им экономить до 500 рублей ежемесячно. 11% опрошенных утверждают, что карты магазинов сохраняют им от 500 до 1000 рублей в месяц, а 18% — от 1000 до 3000 рублей.

Женщины чаще мужчин регулярно пользуются бонусными программами. При этом мужчины оценивают экономию от карт выше, чем женщины.

Возраст респондентов влияет на частоту использования программ лояльности: среди молодёжи до 34 лет доля участников составляет 47%, а среди людей старше 45 лет – уже 59%. При этом молодёжь обычно экономит меньше денег в месяц по сравнению с более старшими группами.

Люди с доходом до 50 тысяч рублей пользуются картами магазинов чаще, чем те, кто зарабатывает больше. Но при этом они экономят по ним примерно в 1,5 раза меньше средств.