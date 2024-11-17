Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках
Водитель автомобиля допустил наезд на мужчину на улице Комсомольца Зверева у дома №27 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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