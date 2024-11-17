Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках

10:27, 17 ноября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля допустил наезд на мужчину на улице Комсомольца Зверева у дома №27 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.