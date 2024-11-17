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Происшествия

Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках

Водитель автомобиля допустил наезд на мужчину на улице Комсомольца Зверева у дома №27 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение.

  • Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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