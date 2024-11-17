Жительница Пыталово перевела мошеннику более 160 тысяч рублей
Жительница Пыталово перевела мошеннику более 160 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 14 ноября женщине из Пыталово позвонил незнакомец и предложил дополнительный заработок в интернете. Под этим предлогом он выманил у неё более 160 тысяч рублей.
Когда женщина поняла, что её обманули, она обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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