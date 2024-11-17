Жительница Пыталово перевела мошеннику более 160 тысяч рублей

10:57, 17 ноября 2024, ПАИ

Жительница Пыталово перевела мошеннику более 160 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 14 ноября женщине из Пыталово позвонил незнакомец и предложил дополнительный заработок в интернете. Под этим предлогом он выманил у неё более 160 тысяч рублей.

Когда женщина поняла, что её обманули, она обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.