Дождь и до +6 градусов прогнозируют в Псковской области 18 ноября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 18 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами умеренный.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами сильный, порывистый.
Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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