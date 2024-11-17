Дождь и до +6 градусов прогнозируют в Псковской области 18 ноября

11:56, 17 ноября 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 18 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами умеренный.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами сильный, порывистый.

Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.