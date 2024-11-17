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Общество

Скончался бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин

На 58-м году ушёл из жизни бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Информацию о его смерти подтвердила «Известиям» 17 ноября супруга Маруся Левкина.

По данным источника «Известий», артиста госпитализировали 15 ноября с подозрением на пневмонию, а на следующий день перевели в реанимацию профильной больницы, где он скончался от основного заболевания – лейкоза.

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. В шесть лет он начал учиться в музыкальной школе по классу баяна, также освоил игру на гитаре.

В группу «На-На» Левкин попал после конкурса, организованного продюсером Бари Алибасовым. На отборочных турах он исполнял песни собственного сочинения. Певец выступал в составе группы до 1998 года.

Владимир Левкин окончил Гнесинку и режиссёрский факультет ГИТИСа. Он снимался в телесериалах, писал стихи для сборника и выступал сольно, а также в составе группы Kedbl.

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