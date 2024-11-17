Восьмой региональный конкурс национального костюма проходит в Пскове

14:59, 17 ноября 2024, ПАИ

Восьмой региональный конкурс национального костюма проходит в Пскове, сообщает корреспондент «Первого Псковского».

Десятки авторов, сотни образов, от народных сказок до костюмов малых народов Псковской области, представлены на конкурсе.

Участники представляют свои работы перед жюри и зрителями. Победителей выберут в нескольких категориях, посвящённых народному фольклору, творчеству и традиционным обычаям народов региона.