Восьмой региональный конкурс национального костюма проходит в Пскове
Восьмой региональный конкурс национального костюма проходит в Пскове, сообщает корреспондент «Первого Псковского».
Десятки авторов, сотни образов, от народных сказок до костюмов малых народов Псковской области, представлены на конкурсе.
Участники представляют свои работы перед жюри и зрителями. Победителей выберут в нескольких категориях, посвящённых народному фольклору, творчеству и традиционным обычаям народов региона.
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