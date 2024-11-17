Псковичей приглашают на службу в органы внутренних дел

15:49, 17 ноября 2024, ПАИ

Управление МВД России по Псковской области приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Преимущества службы в полиции:

– бесплатное медицинское обслуживание для сотрудников и членов их семей;

– выплата страховых сумм до 320 тысяч рублей при получении травмы во время выполнения служебных обязанностей или в быту;

– компенсация за поднаём жилья;

– санаторно-курортное лечение для сотрудника и его семьи;

– первоочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, а также в летних оздоровительных лагерях для детей сотрудников ОВД независимо от форм собственности;

– возможность получить бесплатное высшее образование;

– при наличии 10-летнего стажа службы можно получить выплату на приобретение жилья.

Сотрудники полиции имеют право на пенсию при достижении выслуги в 20 лет или по достижении предельного возраста пребывания на службе (50 лет). При увольнении им выплачивается единовременное денежное пособие.

Кроме того, сотрудникам полиции предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней без учёта выходных и нерабочих праздничных дней, приходящихся на период отпуска. Дополнительные отпуска за выслугу лет составляют: при выслуге 10 лет — пять дней, при выслуге 15 лет – десять дней, при выслуге 20 лет – 15 дней.

Также предусмотрена ежегодная материальная помощь при убытии в отпуск. Зарплата полицейских достойная и стабильная, она увеличивается в зависимости от выслуги лет и специального звания.

По всем вопросам трудоустройства необходимо обращаться по телефонам: 8 (8112) 59-24-12 и 8 (8112) 59-25-90 или в отдел кадров территориального органа внутренних дел Российской Федерации.