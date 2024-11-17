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Общество

День участковых уполномоченных полиции отмечают в России

17 ноября в России отмечается профессиональный праздник – День участковых уполномоченных полиции. До 1 марта 2011 года он назывался Днём участковых уполномоченных милиции, сообщает calend.ru.

Руководство МВД России выбрало эту дату для праздника, потому что в 1923 году в этот день Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю». Этот документ стал основой для формирования института участковых в советской милиции.

После реформы МВД в 2011 году и реорганизации милиции в полицию сотрудники МВД, работающие участковыми уполномоченными, стали называться «участковый уполномоченный полиции». Поэтому праздник был переименован в День участковых уполномоченных полиции. В 2023 году они отметили 100-летие создания службы.

На протяжении всей истории Российского государства служба участковых уполномоченных занимала важное место в системе органов внутренних дел. До Октябрьской революции 1917 года существовали такие должности, как квартальный надзиратель, околоточный надзиратель и урядник, которые выполняли функции, схожие с обязанностями современного участкового.

В 1923 году началось формирование института участковых уполномоченных в советской милиции. Приказом НКВД от 13 февраля 1930 года должности участковых надзирателей городов и сельских милиционеров, работающих на участках, были переименованы в участковых инспекторов милиции, а в 1939 году – в участковых уполномоченных. В последующие годы структура этой службы претерпела изменения.

С 1993 года, в соответствии с указом президента России «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации», данная служба вошла в состав милиции общественной безопасности, и должность была переименована в «участковый инспектор милиции». В 2000 году название изменилось на «участковый уполномоченный милиции». После реформы МВД в 2011 году появилось современное обозначение – «участковый уполномоченный полиции».

Участковый уполномоченный полиции – это сотрудник полиции Российской Федерации, чья деятельность направлена на защиту прав граждан, проживающих на определённом административном участке, а также на помощь лицам, пострадавшим от преступлений в данной территории.

В органах внутренних дел Российской Федерации насчитывается свыше 48 тысяч участковых уполномоченных полиции. Они ежегодно раскрывают каждое второе преступление, связанное с деятельностью органов общественной безопасности, и примерно четверть преступлений в сфере криминальной полиции. Под их надзором находится более четырех миллионов человек, которые состоят на профилактических учётах в органах внутренних дел.

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