Эксперт объяснила, какой должна быть температура воздуха в квартирах зимой

16:47, 17 ноября 2024, ПАИ

В соответствии с нормативами температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах – не ниже 22 градусов, сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Если температура в помещении не соответствует этим стандартам, жильцы имеют право на перерасчёт платежей, подчеркнула Наталья Свечникова.

Однако для перерасчёта платежа необходимо выполнить ряд условий, подчеркнула специалист. Прежде всего, при низкой температуре в квартире нужно зафиксировать факт нарушения. Для этого жилец должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая обязана провести замеры температуры в присутствии двух свидетелей и составить акт. Если служба не прибыла вовремя, жильцы могут самостоятельно измерить температуру и составить акт с соседями. Затем этот документ отправляется в управляющую компанию, которая должна пересчитать платежи за некачественные услуги. Наталья Свечникова отметила, что если компания отказывается это сделать, жильцу следует обратиться в жилищную инспекцию.

В случае аварийных ситуаций, когда в доме надолго отключают отопление – более чем на сутки – перерасчёт должен быть произведён автоматически. Если же тепло не поступает только в отдельные секции дома, жильцы могут обратиться за перерасчётом и попросить управляющую компанию уменьшить сумму в квитанции за этот период, пояснила специалист.

Наталья Свечникова также перечислила другие способы сократить коммунальные расходы. Например, можно установить многотарифный счётчик, который учитывает потребление электроэнергии по разным тарифам в зависимости от времени суток. Это поможет снизить расходы на электричество, если использовать отопительные приборы или другие энергоёмкие устройства ночью. Также можно уменьшить счета за электроэнергию, утеплив окна и двери, чтобы не пользоваться дополнительными обогревателями.

Эксперт добавила, что некоторые категории граждан, включая малоимущих, могут иметь право на льготы или компенсации за оплату коммунальных услуг. В таких случаях существует возможность получения единой денежной компенсации, которая позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на семью в зимний период.

Наталья Свечникова подчеркнула, что перерасчёт не всегда можно сделать по каждой причине обращения. Например, если жильцы считают, что платят слишком много, а счётчики показали нормальное потребление, нужно проверить исправность прибора, отметила специалист. Перерасчёт возможен, если аппарат действительно неисправен или его показатели не соответствуют действительности. Также граждане могут потребовать перерасчёта при нарушении подачи услуг. Если управляющая компания отказывается делать перерасчёт, жильцы имеют право попросить предоставить письменный отказ и обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Ещё один вариант – подать иск в суд общей юрисдикции, сообщила эксперт.

Наталья Свечникова подытожила, что теоретически существует возможность платить меньше за коммунальные услуги в холодный сезон. Все зависит от конкретной ситуации: если температура в квартире не соответствует нормам, если были перебои с подачей услуг или другие нарушения, жильцы могут обратиться с требованиями на перерасчет. Она отметила, что важно собрать все доказательства и следовать юридическим процедурам, чтобы защитить свои права и снизить финансовую нагрузку в зимний период.