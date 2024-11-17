Россиян призвали не кормить уток хлебом

17:26, 17 ноября 2024, ПАИ

Орнитологи из Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы просят не кормить уток хлебом. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, пишет агентство «Прайм».

В сообщении приводятся слова орнитологов, которые не рекомендуют давать уткам хлеб, так как он может вызвать проблемы с пищеварением у птиц.

Эксперты подчеркивают, что хлеб не подходит для питания уток и может привести к серьёзным проблемам со здоровьем пернатых, включая нарушения пищеварения и недостаток необходимых витаминов и минералов. Более того, остатки хлеба в пруду ухудшают его качество, способствуют размножению болезнетворных микроорганизмов и разрушению водной экосистемы.

Специалисты отмечают, что вместо хлеба лучше давать уткам смеси из зёрен и семечек. Также подойдёт комбикорм, который можно найти в специальных автоматах, установленных в некоторых парках.