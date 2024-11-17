Следователи СУ СК проверяют все возможные версии гибели пропавшего подростка Максима Новинского

13:44, 17 ноября 2024, ПАИ

Следователи СУ СК проверяют все возможные версии гибели пропавшего подростка Максима Новинского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

«Сейчас на месте инцидента находится группа, в которую входят сотрудники территориального следственного отдела, криминалисты из регионального управления Следственного комитета и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Чтобы определить точную причину смерти молодого человека, назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты продолжают работу по выяснению обстоятельств случившегося и рассматривают все возможные версии гибели юноши», – говорится в сообщении.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего в ночь с 3 на 4 ноября 17-летнего Максима Новинского обнаружили в Великолукском районе.

Напомним, что 17-летний подросток поехал на дачу в Великолукском районе 3 ноября вместе с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. С того времени о его местоположении не было известно. На протяжении двух недель следователи СУ СК, сотрудники полиции, МЧС и других спецслужб, волонтёры вели поиски подростка. Они обследовали все дачные дома в ближайших деревнях, зеленые зоны. Также были обследованы все ближайшие водоемы.