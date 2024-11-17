13 дней длились поиски пропавшего Максима Новинского

14:45, 17 ноября 2024, ПАИ

13 дней длились поиски пропавшего Максима Новинского в Великолукском районе.

Ранее сообщалось, что сегодня тело подростка было обнаружено водолазной службой поисково-спасательного отряда г. Великие Луки областной службы спасения при содействии АНО «Дружина».

Также в поисках принимали участие личный состав УМВД России по Псковской области, УФСИН России по Псковской области, Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники военно-следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону, волонтёры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «След».

Напомним, что 17-летний подросток поехал на дачу в Великолукском районе 3 ноября вместе с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. С того времени о его местоположении не было известно. На протяжении двух недель следователи СУ СК, сотрудники полиции, МЧС и других спецслужб, волонтёры вели поиски подростка. Они обследовали все дачные дома в ближайших деревнях, зелёные зоны. Также были обследованы все ближайшие водоёмы.

Следователи СУ СК проверяют все возможные версии гибели пропавшего подростка Максима Новинского.